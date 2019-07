C朗+迪歷特夢幻登場　今晚有得睇！

周日(21日)晚上國冠盃重頭戲,祖雲達斯會喺新加坡鬥英超勁旅熱刺,祖記今次嚟亞洲

強陣出擊,王牌射手C朗、中場新兵艾朗藍斯及荷蘭天才中堅馬菲斯迪歷特都有隨隊,新上任嘅祖記教練沙利當然希望打響頭炮。



熱刺兩大王牌哈利卡尼及孫興民亦有出征,不過球隊今個轉會窗,爆後防離隊潮,繼捷比亞轉投馬體會後,據報丹尼路斯,艾達韋列特都有可能離隊,後防不穩之下,頂唔頂得住C朗呢?



直播表

周日7:30am 美職 費城聯 Vs 芝加哥火燄

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日8:00am 國冠盃 拜仁慕尼黑 Vs 皇家馬德里

無綫85台、無綫 myTV Gold



周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 紐約城

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日5:00pm 日乙 水戶蜀葵 Vs FC琉球

有線604、603台



周日6:00pm 日乙 岡山綠雉 Vs 山形山神

有線662、602台



周日7:30pm 國冠盃 祖雲達斯 Vs 熱刺

無綫85台、無綫 myTV Gold



周一4:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 華盛頓聯隊

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一6:00am 熱身賽 利物浦 Vs 西維爾

有線662、602台;香港開電視77台



周一7:30am 美職 奧蘭多城 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一9:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 波特蘭伐木者

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台