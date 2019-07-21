C朗+迪歷特夢幻登場　今晚有得睇！

2019年07月21日 07:01
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    (互聯網)

    周日(21日)晚上國冠盃重頭戲，祖雲達斯會喺新加坡鬥英超勁旅熱刺，祖記今次嚟亞洲
    強陣出擊，王牌射手C朗、中場新兵艾朗藍斯及荷蘭天才中堅馬菲斯迪歷特都有隨隊，新上任嘅祖記教練沙利當然希望打響頭炮。

    熱刺兩大王牌哈利卡尼及孫興民亦有出征，不過球隊今個轉會窗，爆後防離隊潮，繼捷比亞轉投馬體會後，據報丹尼路斯，艾達韋列特都有可能離隊，後防不穩之下，頂唔頂得住C朗呢？

    直播表
    周日7:30am　美職　費城聯　Vs　芝加哥火燄
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周日8:00am　國冠盃　拜仁慕尼黑　Vs　皇家馬德里
    無綫85台、無綫 myTV Gold

    周日9:00am　美職　科羅拉多急流　Vs　紐約城
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

    周日10:00am　美職　皇家鹽湖城　Vs　明尼蘇達聯
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周日5:00pm　日乙　水戶蜀葵　Vs　FC琉球
    有線604、603台

    周日6:00pm　日乙　岡山綠雉　Vs　山形山神
    有線662、602台

    周日7:30pm　國冠盃　祖雲達斯　Vs　熱刺
    無綫85台、無綫 myTV Gold

    周一4:00am　美職　阿特蘭大聯　Vs　華盛頓聯隊
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周一6:00am　熱身賽　利物浦　Vs　西維爾
    有線662、602台；香港開電視77台

    周一7:30am　美職　奧蘭多城　Vs　紐約紅牛
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

    周一9:30am　美職　西雅圖海灣者　Vs　波特蘭伐木者
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台