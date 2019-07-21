夏薩特冇料到　拜仁羅拔仔手刃皇馬

國冠盃超級大戰，拜仁同皇馬於美國正面交鋒。皇馬今夏被受注目，斥巨資購入夏薩特等多名實力戰將，上半場就幾乎出最強陣容應戰，當中夏薩特着上50號正選落場。但拜仁明顯Fit過對手，憑哥倫天杜利素入波領先半場，換邊後更乘皇馬換走11人而入多2粒。皇馬最後憑小將洛迪高高斯射入靚罰球破蛋輸1:3。



除夏薩特外，皇馬新將盧卡祖域、費蘭特文迪及洛迪高高斯等都有落場，但拜仁開操較早，成班波已經上力，上半場京士利高文於左路傳中，哥倫天杜利撞射被擋，但之後補射搞掂開紀錄。皇馬前線甩轆王賓施馬上半場兩番近射，唔係畀紐亞擋出就自己射斜。夏薩特上半場掂波唔多，缺乏有威脅埋門及傳送，而且佢身型較肥仲未收身，睇嚟仲要一段時間先可操起狀態。



換邊後皇馬換走主力，拜仁更加控制大局，羅拔仔接應長傳一個靚轉身抽入，之後基拿比於禁區內空晒靚射成3:0。洛迪高高斯單刀畀烏里治鏟跌，後者領紅拜仁十人應戰。洛迪高高斯主射罰球彎入網仔，皇馬憑靚波破蛋。



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