【真實對白】施丹：巴利聽日離隊就好

皇馬剛於美國同拜仁踢國冠盃，最後以1:3輸波。銀河艦隊上半場幾乎用最強陣容應戰，換邊後盡換11個人，但依然唔見加里夫巴利出場。賽段施巴承認，皇馬已經冇位畀巴利，仲講話如果巴利聽日離隊的話就最好，認真絕情。



雖然巴利於18年歐聯決賽射入世界波，為皇馬完成3連霸大業，不過自施丹上季回歸執教皇馬後，巴利已經成為後備，將帥擺明唔妥。今夏皇馬希望賣走巴利已經唔係秘密，但有傳巴利唔介意於銀河艦隊坐冷板，雙方關係愈來愈僵。



皇馬今戰用咗22名球員落場，但巴利冇傷冇病卻始終唔見人，賽後施丹被問到關於巴利前途，佢講到明：「皇馬係時候轉變。巴利冇得出場，係因為皇馬想賣佢走。如果佢聽日可以執包袱走人，咁就最好。呢個唔關私人問題事，我唔係針對巴利，但我係需要作出決定，皇馬係時候轉變。」



施丹今次咁絕，同之前講有關巴利簡直係兩回事，佢早前話：「巴利如果決定留隊，我係需要尊重佢，我唔可以講一名球員想留低係有問題。佢有皇馬合約在身，我只能講佢嘅未來係好多變數。我係需要尊重每個球員，而佢係屬於皇馬嘅其中一員。」



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