久保健英皇馬首騷掂　掀日職球員闖歐潮

星期日(21日)國冠盃大戰拜仁對皇馬，以皇馬輸1比3告終，但係日本18歲新星久保健英亮相半場，不但博得西班牙傳媒好評，更加掀開日本球員大規模進軍歐洲嘅序幕，曾被巴塞睇中嘅松本山雅「韋駄天」前田大然，同日確認加盟葡超馬里迪莫！



披上皇馬26號白色波衫嘅久保健英，下半場首次登場，佢傳控表現有板有眼，17分鐘嗰陣仲製造咗個黃金機會畀雲尼斯奧斯祖利亞，可惜唔入。西班牙《馬卡報》大讚呢位日本小將：「皇馬下半場實力弱咗，但久保表現勇敢又有氣勢，特別係佢隻黃金左腳，控球非常出色，演出優異，西丙對佢嚟講太小兒科嘞。佢勁到爆，簡直係馬德里嘅傑作。」



久保健英就咁回應：「首騷當然開心，但係我哋輸咗1比3，本來我哋係有機會贏嘅，咁令人好遺憾。教練(施丹)賽前叫我對自己要有多啲信心，我當時主要活動喺前場最後30米區域，負責埋門進攻。我知道喺歐洲，尤其喺西甲其實日本球員唔係好多。我好高興大家能夠咁關注我，因為我自細都好關心各大巨星。我希望能夠喺度闖出一片天地，令更多日本球員能夠嚟到呢度踢波。」



呢位小朋友嘅願望似乎開始實現嘞，連埋松本山雅鋒將前田大然星期日宣布轉投葡超馬里迪莫，今個夏天只計啲有份量嘅日職球員，暫時就有9個轉戰歐洲聯賽，如果連埋斟介中嘅，好似入選過大國腳嘅清水心跳22歲前鋒北川航也，正同奧甲維也納迅速傾緊，由J聯賽赴歐嘅日本球員，將會達到雙位數字。



今夏赴歐日本球員一覽



1.中場久保建英(FC東京→西甲皇家馬德里)

2.中場天野純(横濱水手→比乙洛格倫)

3.前鋒鈴木優磨(鹿島鹿角→比甲聖圖爾登)

4.前鋒安部裕葵(鹿島鹿角→西甲巴塞隆拿)

5.前鋒中村敬斗(大阪飛腳→荷甲川迪)

6.前鋒前田大然(松本山雅→葡超馬里迪莫)

7.後衞安西幸輝(鹿島鹿角→葡超樸迪莫倫斯)

8.後衞菅原由勢(名古屋鯨魚→荷甲阿爾克馬爾)

9.門將丹尼爾舒密特(仙台維加泰→比甲聖圖爾登)



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