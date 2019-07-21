史達寧12碼打飛機　原來係有偉大任務

曼城尋晚喺南京舉行嘅英超亞洲挑戰盃決賽，打到去互射12碼不敵狼隊只能屈居亞軍，錯過咗打響頭炮機會。查實法定時間比賽途中，「藍月亮」本來有個贏波機會，可惜係前鋒史達寧主射嘅12碼一飛沖天宴客，賽後呢位輸波罪人喺社交網解釋佢「打飛機」嘅背後真正原因，聽到個個球迷Ｏ晒咀，人人都讚佢偉大呀！



史達寧喺社交網話：「相信冇嘢好得過我用呢個12碼，去向阿波羅穿梭機帶領人類登陸月球50周年致敬！好明顯呢腳唔係我最佳發揮，恭喜晒狼隊，同埋多謝中國熱情款待。」話說1969年7月20日就係美國太空人岩士唐第一次登陸月球表面，而尋日正好係呢個50周年紀念大日子。



當然，球迷都知道佢講笑，但唔少網友都陪佢癲陪佢亂吹水：「冇錯，史達寧真係一腳將個波踢咗上月球。」「我屋企後花園出現咗個足球，呢個就係史達寧打飛機個波，以下我哋可以開始拍賣，有冇人有興趣？」唔知史達寧嚟到香港，會唔會考慮向埋嫦娥致敬呢？





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