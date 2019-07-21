帶傷奪世錦銅牌　江旻憓：香港人可做很多事

香港女子重劍代表江旻憓（Vivian）日前在匈牙利布達佩斯舉行的世界劍擊錦標賽中，歷史性獲得銅牌，因而重登「一姐」寶座。受到膝傷困擾，Vivian棄戰團體賽，今天（21日）提早回港，說到傷勢忍不住落淚，希望盡快康復備戰東京奧運，爭取好成績向世界展現「香港精神」，為香港這個「家」打打氣。



今年可以說是Vivian的豐收年，先後贏得世界盃古巴和巴塞羅納分站冠軍，三月首次榮登世界第一。儘管隨後表現飄忽，上月千葉亞錦賽更在十六強意外出局，但她越挫越勇，終於在布達佩斯改寫香港劍擊歷史，四強不敵巴西代表Nathalie Moellhausen摘銅，成為首位站上世錦賽頒獎台的香港劍手。可惜因為膝傷無法帶領港隊出戰團體賽畫上完美句點。



「其實我很失望，覺得很對不起大家，竟然走路跣倒受傷。」Vivian說。鏡頭前，她一路過關斬將，鏡頭後，她的右腳幾乎無法發力，現在甚至難以屈曲。「八強前跣倒，我聽見右膝後筋『啵』的一聲。比賽時有兩下子忽然發軟，雖然急救人員說沒事，我還是很害怕，後來四強也專注不到。」兩年前，經歷左膝十字韌帶斷裂的重創，這是始終縈繞著她的陰影，「每年這個時候都會怕，覺得膝頭隱隱作痛。今年以為沒事，沒想到輪到右腳⋯⋯」說著眼眶蓄起淚水，她不好意思地別轉臉：「哎呀！我以為這次不會哭的。」幸而她隨後補充，情況應該不太嚴重，將在香港接受診斷，希望毫無顧慮備戰多個世界盃和大獎賽，全力邁向東京奧運。



有悲也有喜，Vivian拿出人生首面，也是香港劍擊歷史上首面世錦賽獎牌時，笑得合不攏嘴。畢竟二十歲初戰世錦賽闖進八強，之後卻連續遭遇「一輪遊」，這個季軍無疑是證明。她憶述這幾天發生的趣事：「匈牙利是傳統劍擊強國，劍手有點『寸』。比賽單張介紹我是世界一姐時，她們說，如果2013年說香港會誕生出一姐，根本沒有人相信。」



又哭又笑說出這件事，不過想要強調「香港精神」，為香港人打打氣。「我知道今天是香港的大日子，最近我一直在想，我可以做些什麼。去過很多地方比賽，香港始終是最好的，是我們的家，我不想大家互相憎恨。我才二十五歲，沒資格說大家應該怎樣，或者香港應該怎樣。作為運動員，整天想著比賽成績，有時候不想理會其他事，因為會很生氣，很難過，無能為力。我想，唯一可以做的，就是讓其他國家知道香港很強，憑著香港精神可以做到很多事。」