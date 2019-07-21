卡尼半場笠射絕殺祖記　熱刺型到核爆

今晚喺新加坡舉行嘅國冠盃賽事，雖然祖雲達斯王牌C朗依然弗爆兼有波入，但熱刺神箭哈利卡尼仲醒，完場前一記半場笠射收死施捷斯尼，最終險勝3比2，用行動羞辱經常寸爆熱刺嘅施捷斯尼，型到核爆。



今季大事增兵嘅祖雲達斯，雖然將貴價新兵馬菲斯迪歷特先任後備，但仍有王牌C朗、文迪蘇傑等主力擔正，相反熱刺起用較多副選，不過初段表現比祖記更積極，30分鐘孫興民策動反擊，妙傳新仔柏歷特窄位勁射被撲出唔遠，拉美拿即執隻靚死雞，為熱刺先開紀錄。



易邊後祖記換入前鋒希古恩，呢位喺球隊前途暗淡、新季又被迫改穿21號波衫嘅阿根廷射手，落場後大踢爭氣波，56分鐘同貝拿迪斯治於禁區頂撞牆後快射扳平。祖記之後得勢不饒人，4分鐘後C朗於左路第一時間撞射破網，呢位王牌喺首場季前熱身賽即有士哥，不過佢 冇耐同幾位隊友就被換出，迪歷特亦作處子登場，同時間熱刺派遣新兵尼當比利，呢位法國中場首次掂波就交出助攻，造就盧卡斯莫拉追成2比2，效果立竿見影。完場前另一祖記新兵拉比奧特喺中場被莫拉搶甩個波，哈利卡尼立即嚟個半場笠射，收死後備入替嘅門神施捷斯尼，呢位前阿仙奴門將經常寸爆熱刺冇盃捧，依家畀「哈神」靚波笠死，認真諷刺。