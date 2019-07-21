為乜搞成咁？基沙文對住美斯冇晒尊嚴喇

法國球星基沙文以前喺馬德里體育會絕對係球隊首席球星，備受尊重同認同，仲要係球迷至愛。不過，今夏佢選擇離開「床單軍」尋求新挑戰，轉去實力更強嘅巴塞隆拿，但就要放棄「大佬」身份，去到魯營要跟住球王美斯搵食。最慘係你聽見基沙文今日篇專訪嘅講話，直頭當美斯神咁拜，認晒低威，唔知班基沙文球迷會唔會失望呢？



美斯係公認球王，本身你對佢抱尊敬態度，大家都明白嘅，不過喺《馬卡報》今日刊登嘅基沙文專訪，呢位法國球星直頭好似變成小粉絲，反而連少少同「大哥」競爭嘅鬥心都冇，作為佢球迷睇怕未必完全接受喎基沙文話：「能夠同美斯合作真係好正，我好興奮，我想睇吓佢平時係點，佢練波會做乜？我想要睇佢練習表現，然後學吓佢模仿吓佢，或者用我嘅方式去做佢嘅動作。我想了解球場內外嘅佢，我真係等唔切喇！為咗美斯、為咗巴塞、為咗隊友，要我做乜都冇所謂。」或者咁講，放低自己，去配合美斯同配合巴塞，都會係佢迅速融入球隊好方法啦！



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