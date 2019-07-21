冇眼睇！布魯士紐卡素首簽想搵佢

英超紐卡素日前正式聘用布魯士做新帥，過往教波成績唔算太好嘅佢，上任之後一直被球迷質疑佢能力，而對於球隊暑假增兵，球迷亦對佢能否違抗佢哋個孤寒班主艾殊利，去搵到有質素球星加盟，充滿疑問？不過根據英國傳媒最新消息，布魯士首個睇中嘅前鋒，竟然係近季愈踢愈沉嘅「喜鵲」舊將安祖卡路爾，唔知有冇「喜鵲」迷收貨呢？



根據英國《每日電訊報》報道，呢位前英格蘭國腳休季期已經正式被韋斯咸放棄，因此紐卡素方面已經同卡路爾嘅個人團隊聯絡，直接商討加盟一事。現年30歲嘅安祖卡路爾，係紐卡素青訓產品，初出道喺「喜鵲」效力5季，包括喺英超同英冠合共入咗31球，之後得到利物浦賞識，以巨額轉會費過檔利物浦。



可惜之後喺「紅軍」3季，呢位柱躉中鋒表現一直未達預期，再之後喺2012年夏天過檔韋斯咸，至今效力7季，但冇一季入波可以達到雙位數，似乎質素見晒底。再加上佢早前先做完足踝手術，到依家反而話獲紐卡素搵佢回巢，布魯士唔係仲諗住佢可以拯救球隊啩？



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