【人物誌】阿仙奴唔使買人　有佢就夠

阿仙奴領隊艾美利好想收購前鋒韋費特沙夏，點知水晶宮索價8000萬鎊(約7.8億)，以兵工廠今夏嘅增兵資金，只夠買一隻腳韋費特沙夏，令艾帥好尷尬。



不過，天無絕人之路，當艾美利愁緊點樣簽人時，原來最好嘅已經喺身邊，就係陣中20歲前鋒尼基迪亞。



呢位英格蘭U21小國腳近2場國冠盃，表現非常搶眼，對拜仁慕尼黑一役，佢射入1球，幫兵工廠贏2:1，一洗以往被拜仁炒1:5嘅污名，上場對皇馬，尼基迪亞更加梅開二度，換言之，佢對兩大豪門轟入3球，對於冇份踢來屆歐聯嘅阿仙奴來講，總算出番一口氣。



尼基迪亞曾於車路士青年軍受訓7年，2015年先至轉投阿仙奴青年軍，佢兩年前獲前主帥雲格提升上一隊，亦有份參加2017年夏天訪華之旅，該季代表作係英聯盃對諾域治，個人梅開二度，幫阿仙奴晉級。



尼基迪亞近兩季英超總共上陣8次，上季收咧戰對般尼，更加取得個人首個英超入球，佢喺今次國冠盃嘅表現，可以話係延續上季氣勢。



由於韋碧克離隊，加上會方冇錢買韋費特沙夏，艾美利應該畀多嘅機會尼基迪亞，隨時有驚喜，仲可以慳番8000萬鎊買前鋒。



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