史上最高薪！巴利接北京國安肥約

皇馬教練施丹下令清洗加里夫巴利之後，呢位30歲威爾斯國腳離隊已成定局，英國《太陽報》爆料，中超球會北京國安搶先力邀呢位快翼加盟，並開出100萬鎊周薪，令佢成為球壇史上最高人工球員。



皇馬上場國冠盃不敵拜仁慕尼黑後，施丹承認已放棄巴利，並叫對方愈快走愈好，此言論令巴利嘅經理人Jonathan Barnett極之不滿，隨即展開工作，幫巴利搵新球會。



英國《太陽報》指出，北京國安對加里夫巴利非常有興趣，願意以100萬鎊周薪，利誘巴利加盟，令佢超越巴塞球王美斯(90萬鎊周薪)，成為球壇史上第一位周薪達100萬鎊嘅球員。



至於現時中超最高人工球員係拿維斯，呢位阿根廷前鋒3年前由巴黎聖日耳門轉投河北華夏幸福，獲得50萬鎊周薪，換言之，一旦加里夫巴利加盟北京國安，人工高過拿維斯一倍。



經理人Jonathan Barnett亦透露加里夫巴利下一站會令人「驚喜」，似乎已暗示好大機會去中超。北京國安上年以4000萬歐元收購維拉利爾前鋒巴卡保，對西甲球員情有獨鍾。



根據外國博彩公司開出嘅賠率，加里夫巴利「加盟中超球會」熱到只有2.2倍，加盟曼聯有5倍，加盟拜仁慕尼黑有9倍，睇來巴利九成九去搵人仔。



雖然北京國安願意以天價人工吸引加里夫巴利，但皇馬亦要收取巨額轉會費，成為呢單交易最大障礙。不過，既然施丹咁憎巴利，相信都會出手「幫助」佢離隊搵真銀。



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