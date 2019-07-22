【阿King】C朗搵人！祖記最需要係門將

國冠盃熱刺以3:2擊敗祖雲達斯，本來熱身賽勝負並唔重要，但表現都唔可以太離譜，祖記門將施捷斯尼踢到補時，竟然被哈利卡尼喺半場起腳笠死，簡直離晒大譜。



呢位29歲波蘭國腳本身就係一位平庸龍門，無論效力阿仙奴、羅馬，以至2年前加盟祖記，演出都唔見突出，只屬後備材料。保方上季離開祖雲達斯，球隊仍然保持低失球數字，只因後衞水準高，並非施捷斯尼功勞。



以祖雲達斯堅固防線，施捷斯尼喺意甲所受到嘅考驗有限，令會方覺得冇急需簽門將，正因為咁，隱藏咗呢個「計時炸彈」。施捷斯尼喺意甲或者「唔爆」，但去到歐聯隨時「炸死」自己友，到時又功虧一簣，就喊都無謂。



祖雲達斯近年簽入唔少猛將，上年夏天有C朗，今夏亦簽入馬菲斯迪歷特、拉比奧特、艾朗藍斯，但卻遲遲冇簽入頂級門將。施捷斯尼固然靠唔住，亦唔可能再依賴已經41歲嘅保方。



C朗喺歐國聯決賽後，「斟掂」馬菲斯迪歷特，依家都係時候幫祖記搵個門將，例如佢國家隊隊友魯爾柏迪斯奧都唔錯，日前英超亞洲挑戰盃決賽，救出3個12碼，協助狼隊擊敗曼城，祖記值得考慮簽佢。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

