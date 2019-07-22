堅球場暴徒！利物浦球星被踢到揸拐杖！

熱身賽亦可以講做友誼賽，但利物浦對西維爾啦呢場友誼賽絕不友誼，西維爾後衞基拿隆竟然喪心病狂，惡意侵犯利物浦後衞拿路治，球證諗都唔諗即時拔紅趕佢出場。當時拿路治避過1個對手，基拿隆從旁殺到，吼實拿路治死腳大腳抽埋去，將呢名阿爾及利亞新星跌到飛起。拿路治即時須被抬出場，離場時更要揸拐杖離開。基拿隆賽後向拿路治道歉，但人哋都畀你踢成咁，講Sorry有乜用？



利物浦展開美國之旅熱身賽第2擊，於「美國主場」芬威球場鬥西維爾。紅軍老細約翰亨利亦都係美職棒波士頓紅襪隊老細，芬威球場亦係紅襪主場，估唔到利物浦最後都要被恰。來自阿爾及利亞嘅拿路治今年18歲，屬紅軍重點培養新人，上場對多蒙特就正選出場表現不俗，新季大有機會被提升上一軍，做左閘安德魯羅拔臣嘅後備。



今場佢下半場後備登場，拿路治於前場引球出擊進攻，但基拿隆殺紅了眼，完全係惡意踢死腳，難怪拿路治痛到碌落地後，隊友即時躁爆埋去搵基拿隆理論。雖然係非正式賽事，但基拿隆離譜到咁，唯有將佢直接趕出場。雖然10人應戰並被奧歷治攻破大門，但西維爾最後贏2:1完場，利物浦錄得熱身賽2連敗。



賽後基拿隆於網上表示歉意，話自己呢個攔截非常不智，而且承諾永遠唔會再咁樣出腳，並向拿路治講對唔住。西維爾官方亦於網上發文，希望拿路治早日康復。講叫對唔住永遠都係好廉價，拿路治就慘喇，依家仲未知實際傷情，本身今季有機會上位，依家分分鐘渣都冇，認真陰公。