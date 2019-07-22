歸隊日子確定！文尼趕得切英超揭幕？

利物浦一眾球星，今個夏天非常忙碌，「埃及文明」鋒線三大巨頭穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴同沙迪奧文尼，分別要踢美洲國家盃同非洲國家盃，其中文尼因帶領塞內加爾殺入決賽，去到日前先正式完結球季，唔少利迷都擔心佢未必趕得切踢英超對諾域治嘅揭幕戰。領隊高普終於解開謎團，表示文尼只會獲得2周假期，換言之佢只會錯過社區盾對曼城嘅賽事，英超首仗前就會歸隊。



經過一個漫長球季，唔少紅軍主力更要應付國家隊賽事，其中法明奴、艾利臣比加同穆罕默德沙拿都獲得3周假期，如果文尼有相同待遇，就會錯過英超首仗。最終高普決定只畀呢名上季英超神射手放少1個星期。



被問到會否擔心文尼休息唔夠而影響狀態，高普表示：「佢同我講自己狀態好好。塞內加爾得到非國盃亞軍，依家佢哋成班球員慶祝緊，呢個係件好事，對文尼心情亦冇咁大影響。依家佢會放假，當然同法明奴等人相比個假期冇咁長，佢會於8月5號回歸，即係社區盾後1日歸隊。咁佢仲有4、5日備戰英超首仗。」



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