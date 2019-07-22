史達寧專訪爆猛料　佢同溫布萊一段情

隨應屆英超冠軍曼城襲港嘅英格蘭球星史達寧，過去一季憑強勢表現，成為「藍月亮」勇奪國內4冠王居功至偉嘅核心球員。趁曼城訪港嘅難得機會，呢位英格蘭球星百忙之中抽空接受東方日報記者專訪，大談其球員生涯嘅成長之路之餘，仲講到溫布萊球場如何成為佢兒時嘅奮鬥目標。



曼城上季前所未有包攬英超、英足盃、英聯盃同社區盾四大國內錦標，進一步鞏固「藍月亮」喺英格蘭嘅強隊領導地位，其中史達寧更成長為傳射皆精嘅全能型攻擊手，佢就咁睇自己加盟曼城後嘅成長經歷：「人越大個自然會變得更成熟，我覺得自己加盟球隊後每年都有長進。細個果陣唔鍾意聽勸，經常自以為是，依家我明白虛心聆聽學習好重要，逐步吸收各類知識，先會令自己變得更強。」



上季聯賽交出17個入球10次助攻嘅驕人成績，亦令史達寧喺上季首奪英格蘭足球獎，其中影響佢最深嘅，肯定非領隊哥迪奧拿莫屬：「哥帥嘅必勝心態，影響住對包括我在內嘅所有曼城球員，亦係我哋上季成功嘅主因。」史達寧坦言哥帥嘅日常訓練課絕不容易，不過亦係佢好享受嘅環節：「訓練時哥帥唔會畀任何人偷懶，不過崇尚控球在腳嘅訓練模式，係我非常欣賞嘅一點。」



影響史達寧足球生涯嘅，當然唔止係哥迪奧拿，細細個已經有志成為職業球員嘅佢，選擇踏上球員之路嘅起因，原來同一座球場有關：「我喺溫布萊地區附近長大，睇住溫布萊球場建成，當時就好想有朝一日可以喺呢座球場、喺朋友同家人面前上陣，最終我好幸運如願以償。」光鮮嘅球場背後，掩蓋著溫布萊附近區域社會環境惡劣嘅現實，心繫當地社群嘅史達寧亦有感而發，計畫喺當地成立青年發展中心，希望回饋社會：「喺倫敦西北部長大，就好似成長喺監獄一樣。唔係每個細路都有機會畀球探發掘，而呢個計畫就係希望幫到當地年輕人，同時讓佢哋可以遠離各種不良影響。」