感人告別　馬體會忠臣返巴西喇

來到終結的一剎！西甲馬德里體育會今日為陣內巴西球星菲臘路爾斯舉行記招，宣布雙方約滿唔再續約，同時感謝呢位34歲左閘對球會嘅貢獻。據知，菲臘路爾斯下一站會係重返祖國巴西，加盟法林明高，新合約為期2年半。



喺記招入面，場面勁感人，菲臘路爾斯亦趁機公開感謝番馬體會：「我要感謝馬連(馬體會CEO)，佢信任喺拉科魯尼亞斷腳嘅我，同時由准許我由車路士回巢馬體會再踢多4年。我要多謝主席，多謝教練團，我哋成日嘈交，但都係為球隊好。我好好彩，喺馬體會度過球員生涯巔峰期。」



菲臘路爾斯今年6月同馬體會約滿，佢承認一直等緊球會同佢續約，可惜最終願望落空，因為「床單軍」由巴甲帕拉尼恩斯簽入咗新星雷蘭洛迪頂替佢。不過，呢位巴西國腳並唔介意，仲話：「足球就係咁，球隊每年都要更新陣容，要提升競爭力。佢哋做咗個偉大收購，我要將我件波衫留畀一個年輕巴西人。所有人都話，雷蘭洛迪係依家巴西嘅最佳左閘。」



之後菲臘路爾斯仲提到，冇諗過自己可以幫馬體會踢咗333場波，同時提到自己最回味係2013年擊敗皇馬，終結嗰季對賽4連敗去贏得西班牙盃，認為嗰晚係佢球員生涯最幸福一晚。佢仲話自己會一世做馬體會球迷，掛靴之後願意為馬體會做任何事，堅感人呀！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。