有假放！叉足電！曼城眾星有求必應

剛在周日（21日)到港的應屆英超冠軍曼城，周一 （22日）未有公開活動，一眾職球員都獲休假一天，部分球員更在下午外出遊覽。與前一天不同，部分職球員表現親民，對球迷的要求一一滿足，但並非所有球星都一樣，似乎仍受舟車勞頓所影響。



率先離開酒店的是助教阿迪達，他與前一天一樣親民，一步出酒店便隨即向在場球迷送上簽名和合照，在滿足球迷願望後才外出逛街。他在約一小時後便回到酒店，有部分未獲簽名和合照的球迷期望他再次「派福利」，他雖然未有上前，但仍友善地拒絕球迷。他在傍晚時分再次出現，這次再度滿足球迷要求，在場球迷一度突破防線，以爭取自拍，見慣大場面的他未有因此而面露難色，待完成所有合照後才進酒店。



而英格蘭中堅史東斯則於下午三時許乘坐7人車離開，球迷見車停定便跑到他面前，盼能獲得其簽名。縱然球迷手持印上其名字的球衣，他都只是尷尬地豎手指公，未有搖下車窗與球迷互動。他在約2小時後返回酒店，惟當時正通電話的他未有赴球迷區作交流。據在場保安所示，史東斯並非真正通電話，箇中真相只有史東斯自己才知道。



外出的還有貝拿度施華，他本想繞道而行以避球迷追訪。但一眾球迷早有準備，一見他出現便隨即衝上前索取簽名和合照，惟這位葡萄牙球星顯露疲態，只願與數名球迷合照，每完成一張合照便快步離開。眼見其他球迷蜂擁而至之際，他卻選擇跑回酒店躲避。



至於其他球星如：大衞施華、奇雲迪布尼則在「神不知，鬼不覺」的情況下離開，並於傍晚回酒店，這兩位中場指揮官都相當「識做」，不論簽名還是拍照都無任歡迎，奇雲迪布尼更一邊聽電話一邊簽名，惹得在場約20名球迷相當高興。