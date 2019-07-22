甲一王者戰　滿貫Hong-Kong組合力撼南華

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隨著一股綠色新勢力掘起，甲一籃球正式進入新時代。今年的總決賽不再是紅黃藍三強之爭，班霸南華迎來新挑戰者滿貫，周二晚假灣仔伊利沙伯體育館展開五場三勝制Game 1，力爭聯賽冠軍寶座。(東網睇體周二8:40PM直播/滿貫籃球隊及SCAA Basketball facebook同步直播)



自2007年起，南華每年都能打進總決賽，期間一共5次捧走冠軍寶座。上季他們失落銀牌和聯賽冠軍，今季成功捲土重來，四月的銀牌決賽夜，一度落後滿貫最多12分情況下，最後一節憑蔡再懃大爆發，打出一段10：0攻勢，以3分驚險勝出。來到聯賽，他們的實力繼續提升，五月尾中鋒惠龍兒CBA完季後回歸後，更加是如虎添翼。我們不再見到「險勝」，而是一場又一場王者的印證。



惠龍兒歸隊後與加拿大居港外援朱亮成為南華的「王牌雙塔」。聯賽對滿貫，二人負責夾擊費格遜，令他頭三節每節只得2分，全場得10分。南華該戰以78：59技術性擊倒綠軍，最後以全勝姿態殺入總決賽。「我們贏了一整季，但這也可能是個問題。」南華主教練巴拿莫域說，球隊整季表現令人滿意，不過他希望球員來到決賽要忘記今季的成就，「假如我們有一刻覺得會贏，因為我們是南華，而不是因為在場上的努力，就會出現很大問題。」



巴拿莫域又說，球隊已有心理準備滿貫會帶來很多「麻煩」，「可能大家沒有預計過他們可以打入決賽，但他們就是做到了，而他們值得。銀牌決賽我們贏得很辛苦，其實他們除了費格遜，葉俊傑、張偉康和歐陽維江都很大威脅，因為他們肯做好防守和傳球。如果你讓滿貫打出自己的風格，麻煩就來了。」



「直到拿冠軍之前，其實都未有開心的資格。」惠龍兒認真地說。球隊今季以高強度防守和板凳深度稱霸甲一，惠龍兒說球隊整體進步不少，「回來後我見到球員之間溝通多了，而阿懃（蔡再懃）和兆華（梁兆華）等年輕球員都有成長，現在他們都可以擔當領導角色。」



正如巴拿莫域所說，今季甲一「Big 3」南華、永倫和東方龍獅最大的挑戰者，非滿貫莫屬。上季滿貫在聯賽以第四及完成，今季他們先是首度打入銀牌決賽得亞軍，再在聯賽擊落永倫第一次進軍總決賽。是實力、還是運氣？這次他們誓要證明自己。

「第一次入決賽，一定會珍惜機會。」主教練呂楚威強調，盡快改善弱點。近日滿貫再次請來前中華隊後衛、台籍教練許皓程重點改善防守，而呂楚威也針對南華的壓迫防守作部署，「第一場是嘗試，之後再找變化。」



雖然今季三度挑戰南華均失敗而回，不過滿貫助教潘廣達認為，球隊的韌力或成爭勝最大籌碼，「銀牌我們沒被看好，最後成功殺入決賽，南華也要付出很多力量才贏我們。四強對永倫都是從後追上，證明我們劣境下韌力很強，不輕易被打敗。」



作為滿貫的王牌，外援費格遜面對的壓力甚大，幸好隊中的華人球員幫忙挑起擔子。張偉康和歐陽維江組成的「Hong Kong組合」今季在滿貫攻防兩端都有亮麗表現，令球迷印象深刻。「南華是很強的對手，整體實力相當高。我們季初感覺陷入樽頸位，現在終於上力，希望打幾場好比賽給觀眾看。」歐陽維江說。