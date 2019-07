唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



國冠盃北美站重頭戲,剛剛不敵拜仁慕尼黑、要省靚招牌的皇家馬德里,硬撼3連勝的兵工廠。



皇家馬德里球星夏薩特,上場處子戰表現一般,未修身又未建立起默契,但不敵拜仁1比3確實羞家,其實球隊今季大換血後,人腳有一番新景象,前鋒線夏薩特配合雲尼斯奧斯祖利亞同賓施馬,要入波其實不難。



阿仙奴近3場熱身賽都起用青年球員擔正,效果出乎意料不俗,3連勝入8球,不怕跟皇馬鬥攻,捧2.5球入球大。



名家:財哥



直播表



周二8:40pm 甲一籃球 滿貫 Vs 南華

on.cc 東網



周三7:00am 國冠盃 皇家馬德里 Vs 阿仙奴

無綫 myTV Gold



周三9:00am 國冠盃 拜仁慕尼黑 Vs AC米蘭

無綫 myTV Gold



周三9:00am 國冠盃 瓜達拉哈拉 Vs 馬德里體育會

無綫 myTV Gold



