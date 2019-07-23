球迷唱歌表達 伍健：好事！我洗耳恭聽

傑志會長伍健周二（23日）出席「賽馬會傑志中心盃」傑志對曼城的賽前記者會，分別就網民及傑志球迷組織「界限街藍浪 - Ultras Bluewave」呼籲球迷在比賽進行至21分鐘時合唱《Do You Hear The People Sing》，以及球隊於2012年為現任立法會議員何君堯助選片段，最近在網上被瘋傳一事作出回應。



規矩表達意見冇問題



對於球迷合唱一時，「Ken Sir」則表示歡迎，至於被問及會否擔心有球迷於場內高舉政治標語，他則表示若沒有構成場內保安風險，則問題不大︰「如果球迷嚟唱歌，我覺得係好事，首先球迷有一個表達，用歌聲去表達，呢個表達肯定係一個好嘅表達，因為唔係一個暴力嘅表達，所以大家嚟唱歌，我洗耳恭聽，絕對冇問題。足球係生活裏面嘅一部份，大球場有一定保安嘅規矩，如果喺規矩容許之下去表達意見，我個人覺得冇問題。如果我哋有一場好精彩嘅比賽喺度進行緊，有人舉起標語畀人睇，我諗每一個觀眾都可以決定，究竟繼續睇場波定係睇住舉起標語嘅事情發生，我覺得呢個唔係一個好大嘅問題，當然我哋唔希望表達方式，會對場地保安方面有問題。」



「要坐埋同一張席先有得割」



被問及會否跟何君堯「割席」，笑言「要坐埋同一張席先有得割」的伍健表示當年作為何君堯的同事，才借人予他助選︰「首先『何律師』喺2011年到2019年做足總董事，我就喺2015年開始冇繼續參選足總董事嘅職位，所以我之前係唔認識佢，喺2011到2015呢段時間，我哋喺足總可以講話係同事，嗰時係負責策略、財務同一啲青訓嘅工作，而佢係負責法律小組。喺7年半之前，『何律師』話想同我哋借人去撐場，而當時我諗大家都會同意，無論喺政治環境或者香港一般嘅環境，都比較單純一啲。作為一個同事，佢冇球隊，我哋有球隊，咁我哋就做咗呢個動作。同埋我睇到有網民喺度話我哋幫助『何律師』入立法會，但係我想指出嗰次選舉係失敗咗。」



強調不想讓自己的立場被誤為球會立場的「Ken Sir」又指，不會因為政治立場而左右培訓球員的方針，讓傑志繼續為香港爭光︰「將一啲發生喺6、7年幾前嘅事，連結到最近發生嘅事情，我認為兩樣嘢係風馬牛不相及。傑志咁耐以嚟花咁多時間做嘅嘢，包括去做一個球場出嚟，包括我哋由2008到依家，無論從場地、教練、服裝，所有呢啲使費係免費，我哋所有學生係未曾畀過一毫子學費。我哋去做所有嘅嘢，都唔會問你嘅政治光譜係乜，先至會幫你做。」



對所有嘅暴力事件覺得痛心



伍健續道：「從傑志嘅角度嚟睇，我哋希望做一間香港人嘅球會。我哋為香港爭光，出去打亞冠、亞協，我哋係緊張每一場比賽，因為呢個係香港嘅聲譽。另外，我哋做一啲青訓，都希望有一啲球員成為未來香港隊嘅球員，所以我就覺得於心無愧。我對所有嘅暴力事件覺得痛心，因為我覺得任何嘅暴力對香港都會有唔好嘅後果，所有嘅撕掉同大家唔同睇法嘅事，就一定需要有個修復同和解，香港要向前行。可能我哋好多球迷同網民，都會想你分開咗企左定企右，但其實我哋想企嘅位置，就喺第二部份，如果我哋未來能夠修復嘅時候，足球可以飾演一個角色。我哋今年請咗施利斯高域擔任主教練，佢喺2004-05當選波斯利亞當算最佳領隊，佢係該年度嘅風雲人物，當時喺南斯拉夫分解之後，嗰陣喺國家隊嘅民族主義係好重要，但係『Blaz』（施利斯高域）一上場做國家隊教練，佢就唔睇球員血統同政見，最重要係要大家融合一齊，用足球為國家爭光。當然唔可以將兩個情況去比較，但係個態度應該係咁樣，我哋係繼續會做一支香港人嘅球隊。」