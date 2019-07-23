熱爆銅鑼灣　大衞施華：香港是漂亮城市！

英超冠軍球隊曼城訪港，三位球星大衞施華、安祖利奴及辛真高周二（23日）中午於銅鑼灣出席新季球衣活動。今季是大衞施華效力「藍月亮」十周年，亦是他的最後一季，是日活動亦有不少球迷專誠找他簽名合照，這位前西班牙國家隊代表也不禁大讚，「香港是一個漂亮的城市，大家都很友善呢！」



回顧自己在曼城的「那些年」，大衞施華說，最難忘還是2011至2012年賽季的曼市打吡戰，「其實很多場比賽都很深刻，不過作客曼聯贏6比1一戰最難忘。」那場大戰施華在補時階段射成5：1，而且賽事還有一個小插曲：前鋒巴洛迪利較早前入球後，揭起球衣露出印上「Why always me」（為什麼總是我）的打底衫，成為球迷之後常用的金句。最後曼城也在這季捧走英超冠軍，這段回憶當然令他津津樂道。



有份出席活動的曼城左閘辛真高上季聯賽在陣時收穫22連勝，勝率達到100％，可說是球隊的福將。對於自己的紀錄，這位22歲新星卻不以為然，「我認為三分比錢更重要，個人榮譽不是我看重的東西。」「藍月亮」上季力壓利物浦，連續兩季贏得英超，大衞施華對球隊來季充滿信心，「我們渴望贏下去！」



是日活動吸引不少球迷排隊撐場，更有球迷前一天在店外通宵守候。簽名環節時，有球迷穿上大衞施華的西班牙國家隊球衣，連在旁的辛真高也笑言「真識著」。另有球迷向三位球員送上眼罩及口罩，解釋香港近日發生的事情，三位亦耐心聆聽，友善度100分！