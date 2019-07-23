辛尼踩落旺角打機　邊個係曼城電競王？

FIFA作為全球最暢銷的電子足球遊戲，除了普通玩家外，也深受職業足球員喜愛。不過當球員於遊戲中運用自己的時候，又能否如現實般得心應手？今天曼城翼鋒利萊辛尼便作了好好的示範。



曼城的香港之旅來到第二天，上午球員便兵分兩路，其中利萊辛尼就聯同菲爾科頓等四位隊友來到位於旺角麥花臣的電競館見球迷，順便大騷FIFA技術。當利萊辛尼一進場時，球迷們立刻起哄，大喊利萊辛尼的名字，並紛紛拿出相機手機拍攝，場面熱鬧。而利萊辛尼自己第一次來香港，覺得香港的球迷非常熱情，昨天亦抽時間到處遊覽。至於英格蘭新星菲爾科頓被問到誰是自己的偶像時，就表示球隊隊長大衛施華一直是自己參考對象，並慶幸自己能夠與他同隊。來季將是大衛施華於曼城的最後一季，希望菲爾科頓能夠把握機會，向這位老大哥好好學習。



接著是整個活動的焦點，曼城球員進行FIFA對決，這次利萊辛尼就跟菲爾科頓化友為敵，各自跟另一位曼城隊友合作，而雙方都選用了自己的國家隊，利萊辛尼用德國隊，菲爾科頓則是英格蘭隊。別以為這只是簡單的友誼賽，雙方都嚴陣以待，菲爾科頓不斷與隊友商討戰術。他更於開賽早段便剷傷了德國隊的馬高列奧斯，他笑著向利萊辛尼「耍冧」，場面搞笑。



而利萊辛尼也不斷運用自己的速度於邊路製造威脅，可惜未能製造入球。雙方半場零比零打和，其後利萊辛尼和菲爾科頓都將遊戲手制交給現場觀眾並為他們打氣。最終雙方都未能入球下和氣收場。其後合照完結後這次活動也圓滿結束。曼城明晚八點將於香港大球場與傑志進行友誼賽，球迷記得入場支持「藍月亮」及「藍鳥」。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃 - 實習記者鄭子風報導