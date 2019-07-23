基沙文巴塞處子戰　輸波仲爭啲收山！

基沙文今夏以1.2億歐元天價，由馬體會轉會巴塞勁多爭議，呢名法國世界弄盃冠軍大將，啱啱首次為巴塞首次出場，於日本激鬥車路士。呢名17號仔正選登場，雖然表現落力但亮點唔多，僅有一腳後抽妙傳入禁區較有睇頭；之後仲畀佐真奴費路雙腳飛剷中腳，踢得正啲收山都唔奇。最後巴塞僅於補時破蛋，以1:2輸波。



由於美斯同蘇亞雷斯都冇隨隊出征，巴塞隆拿熱身賽之旅嘅比賽焦點，好自然擺咗喺基沙文身上，主帥華爾維迪都冇令球迷失望，派法國前鋒打頭陣。可惜比起已經踢咗幾場熱身賽嘅車仔，巴塞入局明顯慢熱，其中布斯基斯仲喺後場玩出火大派膠，34分鐘畀車仔前鋒譚美伊巴謙成功偷雞，車仔亦憑住呢個入波，半場贏住1比0入更衣室。



易邊後基沙文就被收起，輪到同樣新加盟巴塞嘅年輕荷蘭中場法蘭基迪莊上陣，不過巴塞依然未能對車仔後防造成太大威脅，反而畀下半場後備上陣嘅車仔中場巴克里把握一次反擊機會，禁區外施射得手，為車仔將領先優勢拉開至2比0。好彩臨完場前，有老將拿傑迪錫挺身而出，以一記世界波為球隊破蛋。最終巴塞以1比2不敵車路士，下場將會面對由恩尼斯達領軍嘅神戶勝利船。

