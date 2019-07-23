小巨人處子戰搶鏡 東方龍獅變陣不敵永倫

東方龍獅和永倫周二假灣仔伊利沙伯體育館上演甲一季軍戰Game 1大戰。哪管只得10人應戰、「得分機器」泰那狂轟61分、落後足足23分，也不是放棄的籍口，東方今場在外線不斷追分，最終僅以100：105告負。18歲中鋒馬港燊首度為東方披甲，彌補球隊和永倫的內線高度差距，是日亦為球隊帶來驚喜。



受傷病潮重創的東方再添傷兵，徐遠成日前完成膝部手術需要休戰約一個月。永倫憑方誠義和泰那連取4分先開紀錄，東方的陳翊麟以三分球回敬。永倫由賀斯福鎮守籃底，東方唯有在外線發炮，楊睿騏和林萬進分別命中三分球，一度追成9：13。可惜，永倫的泰那早早啟動「機器模式」，3次跳投得手連轟7分，一段8：0攻勢已拋離至21：9。之後他再在45度食胡位命中三分，短短8分鐘已拿下20分，帶領球隊以33：12領先。



要阻止泰那談何容易，第二節開段，泰那再次投進3球三分球，包括一次「四分打」。東方新註冊中鋒馬港燊此節登場並以身高力壓泰拿得分，為球隊止血。這位18歲小將之後再接應李琪傳球，轉身命中中距。可惜東方喘息的機會少之又少，永倫又利用賀斯福為泰那單擋，繼續在外線瘋狂轟炸。東方由隊長李琪3次剷進禁區得分，一度追成38：58。泰那此節大爆發，幾乎每次起手都有得分，單節26分助球隊確立勝利基礎，永倫半場仍領先71：49。



換邊後，輪到東方灑下三分雨，陳兆榮、林萬進、占士、劉子禮及吳松峻先後外線中鵠，終於追成76：85 個位數分差。馬港燊四犯纏身需要收起，東方加強盯緊泰那，不惜以多達3人守他，此節他的得分下降至10分。劉子禮以三分作結，東方追至81：90。



最後一節，東方再憑李琪及劉子禮的三分追至87：90。雙方其後陷入拉鋸戰，兩分鐘未有得分，積極防守的東方更逼使永倫24秒違例。不過隨著鄧志恒和馬港燊先後五犯離場，東方始終未能創造奇蹟，以100：105告負。



身高2.08米的馬港燊是日負責守住東方內線，與賀斯福對位下有7分進帳。甲一處子戰便在季後賽的季軍戰登場，馬港燊覺得感覺不錯，「第一次打甲一可能太緊張，不過和球隊配合上也出乎意料，在新伊館打波感覺真好。」這位年輕中鋒8月才19歲，中學時期為中華基督教青年會中學參戰精英賽的他畢業後到加拿大升學，今次是趁暑假回港參加季後賽。馬港燊說，每天的校隊訓練令他全面提升，無論是體型還是技術都有很大收穫，「我的偶像是韋斯布克，很敬佩他在雷霆的拚搏精神，未來也想成為一位職業籃球員。」

