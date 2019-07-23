費格遜腸胃炎留院　滿貫首回合力戰不敵南華

甲一籃球聯賽冠軍戰今晚（23日）在伊利沙伯體育館拉開帷幕，五場三勝賽制的關鍵首戰，滿貫皇牌外援費格遜腸胃炎缺戰，其餘球員沒有放棄，頭三節大部分時間都與南華打成均勢，尤其歐陽維江遊走攻防兩端，不過蔡再懃及時挺身而出，轟進四球三分拉開比數，獲得全場最高24分，帶領南華76：57先取第一局。



當家球星費格遜因腸胃炎缺陣，滿貫採用吳家麒和楊文綱鎮守內線，力抗「雙塔」惠龍兒和朱亮。滿貫透過反擊快攻掌控比賽節奏，吳家麒既攻且守，搶下防守籃板傳球給葉俊傑上籃，完成6：0的攻勢。南華憑著朱亮三分球破蛋，但「Hong Kong」組合張偉康和歐陽維江擅剷能投，拉開到9分分差，迫使對方暫停。南華把進攻重心移向內線，惠龍兒和陳張敏交替得分。但尚餘半節時間已經累積滿隊犯，防守顯得綁手綁腳，首節仍然落後13：18。



南華繼續強攻內線找回手感，陳張敏頻頻背籃單打，蔡再懃連續快攻，打出11：0的小高潮，反超前24：18。滿貫外線及時回溫，張偉康和林凱光命中冷箭扳平。隨後雙方陷入拉鋸戰，梁兆華內外開弓，「Hong Kong」持續發炮，歐陽維江更完成「四分打」。儘管滿貫缺少籃板王費格遜，但球員將士用命，衝搶多個前場籃板，續交給林俊光終結，半場領先33：31。



換邊後兩隊加強防守力度，歐陽維江保持活躍，包攬抄截、籃板和快攻，張偉康埋伏外圍起手，葉俊傑兩罰全中後，比數膠著42：42。不過下半節滿貫得分幾乎停滯，反觀南華雙衛羅意庭和蔡再懃展現大心臟，後者單節獲得9分，包括尾段的三分球，拉開到52：42。第四節，手感發燙的蔡再懃轟進三球三分，隨著楊和挨身上籃，大幅領先超過20分。滿貫換入後備球員，最終57：76告負，周五（26日）進行第二回合。



升班第二年闖進決賽，這個舞台對很多滿貫球員來說，都是新鮮的，征戰甲一十年的歐陽維江也不例外。「作為隊長，十分滿分的話，我會給大家九分。畢竟這是大部分人的第一次，我沒有緊張，他們也打出決心。」費格遜感染腸胃炎，現在仍然留院觀察，除了囑咐他好好休息，「大家都想打場緊湊的好球，甚至把勝利送給他。暫時未知下場Eric會不會復出，但希望剩下的一分可以由他填補。」第三節南華全場緊迫湊效，蔡再懃「hot hand」，成為比賽轉捩點。繼銀牌決賽後，球隊似乎還沒找到解決方案，他承認這點必須檢討：「我們需要針對改善籃板和防守應對。」