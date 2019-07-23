賽馬會傑志中心盃　「藍鳥」挑戰「藍月亮」

全香港球迷引頸以待的觸目大戰，「賽馬會傑志中心盃」東道主傑志迎戰英超盟主曼城，賽事周三（24日）晚8點假香港大球場上演。今次乃傑志繼2017年對熱刺後，再次邀得英超勁旅訪港，賽前雙方明言賽果並不重要，必定全情享受比賽，並以表現取悅球迷。



傑志早前曾到南韓集訓，期間先後與釜山交通公社和浦項制鐵「拍跳」，錄得1勝1和戰績，新任主帥施利斯高域昨日在賽前記者會上表示：「目前我哋嘅體能狀態準備得好好，今場我期望大家都可以好好享受比賽，踢場好波畀球迷睇！」



「藍鳥」傑志之前曾出戰過阿仙奴、曼聯、巴黎聖日耳門、熱刺等勁旅，對戰外隊經驗豐富的隊長黃洋指出，與曼城交手將有助香港足球進步：「今次再有機會去挑戰歐洲頂級球隊，將會係一次好難忘嘅經驗，希望對曼城嘅比賽可以令球迷開心。我哋想像到對曼城有幾難踢，需要不斷戰鬥展示熱情，希望喺比賽中得到一啲嘢，去幫助香港足球日後嘅發展。」他續稱：「曼城上場對狼隊就算賽果係0比0，佢哋控球率都接近7成，作為防守球員，我希望上半場可以零失球！」



曼城剛在上周的「英超亞洲挑戰盃」先後面對韋斯咸和狼隊，雖然未能奪冠，但領隊哥迪奧拿相當滿意球隊表現。球隊先後到訪過上海和南京，再到香港，「哥帥」承認對球員適應有幫助，同時強調賽果只是次要：「我哋知道傑志係香港一支強隊，將為我哋帶嚟唔少威脅，但賽果唔係最重要，最重要係球隊要喺季前建立活力同風格，為之後『社區盾』對利物浦做好準備，呢樣先最重要！」



有份出席記招的曼城翼鋒史達寧則笑言：「首先希望我夠弗，如果有得上陣嘅話，就想提升體能狀況，最後希望入到波啦！」在昨午的公開操練中所見，「藍月亮」眾將神情輕鬆，惟在練習對賽期間，「哥帥」多次暫停練習並向球員講解及示範，表情一貫「肉緊」。抵港首天曾被球迷投訴「黑面」、「唔友善」的曼城大軍，昨日操練卻十分「識做」，除在末段練習射門時，多次射入角度刁鑽的靚波外，收操後更向球迷大派「福利」，簽名、影相有求必應，讓在場1,176名粉絲非常興奮及「四萬咁口」！





「賽馬會傑志中心盃」



賽事：傑志vs曼城

時間：晚上8點

場地：香港大球場

票價：$1190、$890、$590、$350 、$250（特惠票）

網上購票： https://bit.ly/2YoSXqR



