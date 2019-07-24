體壇社交網之王　C朗每帖激賺760萬

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英國《太陽報》報道，有統計機構列出社交媒體Instagram體壇最賺錢10大帳戶，結果葡萄牙球王C朗拿度一枝獨秀，以1.73億粉絲及每帖收入78.4萬鎊(約760萬港元)領導群雄，至於2、3位係尼馬及美斯，前10當中佔8名是足球員。



C朗現時在祖雲達斯享有世界第2高周薪85萬鎊(約820萬港元)，但原來IG出帖賺得仲多，每個帖帶來78.4萬鎊收入，而且C朗係IG活躍用戶，幾乎每日或隔日出帖，所以計落C朗嘅收入可謂相當恐怖。



至於排第2、3嘅尼馬同美斯嘅數字就好接近，尼馬每帖收入58萬鎊排第2，但佢粉絲1.21億，就比1.23億粉絲嘅美斯略少，不過美斯每帖收入為52萬鎊，因此只能排第3。



前10用戶當中，第4位碧咸及第6位朗拿甸奴都已掛靴，不過佢哋嘅IG帳戶經營有道，成功保持高人氣同大量粉絲，因此每帖都獲得豐厚收入，比唔少現役球員更好搵。



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