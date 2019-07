唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



今日輪到拿仁做盤神,推介國冠盃賽事祖雲達斯對國際米蘭,這場意甲內訌會於中國上演,祖雲達斯王牌C朗將會出場。



這名巨星狀態不俗,上場對熱刺有入球,希古恩亦有士哥,國米有新教練干地領軍,但兩大射手莫路伊卡迪和,拿達路馬天尼斯未有隨隊,攻力遠不及對手,祖記上場輸波今場會肉緊,吼祖雲達斯主勝。



名家:麥馬拿仁



直播表



周三9:00am 國冠盃 拜仁慕尼黑 Vs AC米蘭

無綫 myTV Gold



周三9:00am 國冠盃 瓜達拉哈拉 Vs 馬德里體育會

無綫 myTV Gold



周三7:30pm 國冠盃 祖雲達斯 Vs 國際米蘭

無綫 myTV Gold



周四8:00am 國冠盃 費倫天拿 Vs 賓菲加

無綫 myTV Gold



周四8:00am 球會賽 利物浦 Vs 士砵亭

香港開電視77台;有線662、602台



立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh