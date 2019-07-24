【東京奧運】史上最強　香港隊獎牌叫胡！

1996年，香港滑浪風帆代表李麗珊歷史性登上亞特蘭大奧運頒獎台，贏得香港首面奧運金牌，「香港運動員不是垃圾」這句說話，傳頌二十多年，始終鼓勵我們前進。2004年，「國乒孖寶」李靜和高禮澤來港發展不久，隨即摘下雅典奧運男雙銀牌。2012年，李慧詩在倫敦奧運初試啼聲，勇奪競輪賽銅牌。時間巨輪來到當下，距離東京奧運開幕剛好一年，香港運動員在不同角落默默奮鬥，爭取拿下香港第4面奧運獎牌。



文：許思彤



回顧香港奧運獎牌歷史，發現兩個巧合。每隔8年，便會增添一面獎牌。4位得獎者中3人姓李。驟看或者有點牽強，然而距離倫敦奧運剛好8年，李慧詩（Sarah）也由「牛下女車神」搖身一變，成為雙料世界冠軍。不是香港人自賣自誇，在國際媒體眼中，她同樣是東京奧運競輪賽和爭先賽奪標大熱。



「颶風」Sarah變雙料世界冠軍



「其實我想拿第一。」記得她初戰奧運奪季時這樣說。翌年，她憑着500米計時賽獲得第一件彩虹戰衣，續在仁川亞運摘下雙金。當時，外國傳媒用「香港颶風」形容這位女車神橫掃國際賽事獎項。的確，她是背負700萬人期望的颶風，這股力量固然龐大，也是包袱。2016年里約奧運，Sarah在競輪賽次圈碰撞「炒車」，跌落名次賽首名衝線，成績定格在第7位。帶傷出戰爭先賽，8強不敵世界紀錄保持者禾姬，最終獲得第6名。



「我的心很痛，付出了很多，沒想過一撞便失去決賽資格。」賽後Sarah放聲痛哭，4年義無反顧的汗水，換來一個意外。在那之後，她跌跌撞撞了許多回。恩師普林俊逝世，帶着他的熱誠踩下去；無數次萌生退意，始終無法割捨單車。就在這年，東京奧運前一年，她迎來生涯巔峰。3月世錦賽，她在3日內連奪競輪賽和爭先賽世界冠軍，累積3件彩虹戰衣，寫下香港體壇最光輝一頁。上月歐洲之旅，更包攬6金1銀，誓言衝擊200米計時賽世界紀錄。加上最大競爭對手禾姬發生嚴重意外，不幸下半身癱瘓，令Sarah成為奧運獎牌大熱。



江旻憓石偉雄輪住威



愈戰愈勇的香港選手，又何止李慧詩一位？「小美人魚」何詩蓓在長池游泳計時賽連達100米、200米自由泳A標，成為首位穩奪東京奧運資格的港將。剛剛在世錦賽摘銅、重登重劍「一姐」寶座的江旻憓，持續創造香港歷史。「跳馬王子」石偉雄憑「李世光跳」連奪兩站世界盃冠軍。世界排名第4的空手道代表劉慕裳勇奪亞錦個人形銀牌。奧運新增乒乓混雙賽事，黃鎮廷和杜凱琹組合狀態漸佳，連續在韓國和澳洲公開賽奪金，這些選手明年都有機會登上東奧頒獎台，再次印證「香港運動員不是垃圾」這句經典。



夠環保！東奧獎牌廢料造



潮流興環保，東京奧運的獎牌竟然也是從大堆電子廢料中提取金屬所製造！不過，當運動員獲加冕獎牌，各國奧委會及機構也會有不同的獎勵，明年東奧香港運動員的金牌獎金，估計會再加碼，達到300萬至600萬港元。



香港擸金獎金估達600萬



東奧組委會2017年起回收舊電子裝置，包括廢棄手機及電腦等，並提取金屬製作奧運獎牌，奧組委早前公布，已收集約5萬噸電子垃圾，銅已經收集2,700公斤，達到製作獎牌的所需用量，黃金及銀的提取量亦接近目標，相信足夠用來製作逾900面金牌的金屬分量。



為激勵選手爭取榮譽，各代表團大多設獎金制度。美國金、銀、銅牌分別有25,000美元（約195,000港元）、15,000美元（約117,000港元）及10,000美元（約78,000港元）獎金；亞洲各地獎金相對較高，以新加坡為例，2016年里奧金牌獎金逾500萬港元，印尼及馬來西亞也有逾200萬港元。香港選手在體院及馬會的優秀運動員獎勵計劃下，有300萬港元作金牌獎勵，銀及銅牌分別為150萬及75萬，在恒基兆業支持下，東奧獎金料加碼，若以一對一形式獎勵，獎金可能達600萬元。



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