逼佢踢中超？巴利爆發率皇馬反勝阿仙奴

周三(24號)國冠盃大戰，皇家馬德里喺半場落後2球劣勢下，憑下半場上陣嘅加里夫巴利大爆發，連追2球打和2比2，最後喺互射12碼3比2擊敗阿仙奴，「大聖爺」用行動向教練施丹證明自己仍然好有價值！



呢場熱身賽球證執法罕有咁嚴厲，皇馬後防拿祖費南迪斯開波10分鐘因為有手護空門，被趕出場兼輸12碼，拿卡錫迪操刀為阿仙奴開紀錄，「兵工廠」另一前鋒奧巴美揚14分鐘後突破越位射成2比0，不過中堅柏柏斯達夫普路斯完半場前連食2黃牌被逐，令雙方都要10人應戰。



半場後皇馬換晒全部正選，被施丹指控上場「罷踢」嘅加里夫巴利亦有份登場，呢位威爾斯國腳57分鐘入波追番粒，2分鐘後馬高阿辛斯奧閃電扳平。表現活躍嘅加里夫巴利唔單止不段製造攻勢，尾段更加曾經勇救空門，盡顯大佬風範。



比賽打和立即進入互射12碼，加里夫巴利雖然宴客，但阿仙奴亦有格列沙加、蒙利爾同貝頓射失，皇馬最終以3比2贏出(總比數5比4)。賽後施丹被問到加里夫巴利去留，施丹只係敷衍回應：「佢依家同我哋一齊。」傳聞中超3間球會正爭奪巴利加盟。



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