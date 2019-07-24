羅梓駿「破蛋」　傑志1比6不敵曼城

周三晚（24日）假香港大球場上演的「賽馬會傑志中心盃」，以強陣出擊的曼城憑着大衛施華、史達寧、杜亞斯及保素的入球，再加上利萊辛尼個人梅開二度，以6比1擊敗港超球隊傑志，至於「藍鳥」則有年青球員羅梓駿於比賽尾段為主隊破蛋。



傑志今仗改由後備門將郭劍橋先任正選把關，而正選陣容中則只有基爾頓一位新加盟的球員。曼城方面則有別於早前出戰兩場的英超亞洲挑戰盃賽事，今仗排出強陣出擊，奇雲迪布尼、利萊辛尼、史達寧及隊長大衛施華等主力均有正選上陣。於上半場主導了比賽的「藍月亮」，開賽不足2分鐘便有史達寧接應奇雲迪布尼快傳近射中楣，後者戰至9分鐘於禁區頂中路主射罰球，被郭劍橋飛身撲出。



曼城戰至14分鐘先開紀錄，史達寧直線傳予大衛施華乘着郭劍橋出迎之際快腳挑射入網。客軍隨後分別有奇雲迪布尼及貝拿度施華抽射，惟未能射破郭劍橋的十指關，其中貝拿度施華戰至28分鐘於右路窄位把握空門機會起腳，被黃洋及時於門前解圍。曼城於完半場前連入兩球，先於40分鐘有利萊辛尼接應史達寧妙傳施射得手，而大衛施華則於43分鐘把握敵衞誤傳後快傳予史達寧起腳射成3比0完半場。



相比起傑志於下半場作出8個換人調動，曼城換邊後僅得辛真高及洛迪卡斯簡迪入替安祖利奴及大衛施華。「藍鳥」於48分鐘有機會破蛋，惟後備上陣的洛迪古斯接應蘇沙妙傳後於禁區外笠射僅告高出，不過客軍在55分鐘再有入球進帳，奇雲迪布尼施射地波被王振鵬撲出後，利萊辛尼於門前左路窄位一控一射，將領先優勢擴至4比0。於比賽尾段換入一眾小將的曼城，78分鐘先有杜爾遠射被王振鵬救出，而杜亞斯則於80分鐘射成5比0。傑志於完場前破蛋，由羅梓駿接應蘇沙左路傳中，於85分鐘近射破網，至於保素則戰至88分鐘將比數改寫成6比1完場。



傑志隊長黃洋於賽後表示，今仗最終無論取得甚麼賽果也好，球隊上下在比賽中獲益良多，並對球隊最終能夠破蛋感到高興，最終可以令球員和球迷也可以享受90分鐘的賽事。黃洋亦稱讚於比賽尾段的羅梓駿，並希望他將來能夠爭取上陣機會，並代表香港隊上陣。



曼城領隊哥迪奧拿則指今仗是個不錯的考驗，雖然球隊於比賽尾段失守，但大部份時間成功迫使傑志防守，並準備下一張於日本舉行的季前熱身賽。對於利萊辛尼的離隊傳聞，「哥帥」則稱讚他今仗的表現，並強調希望他可以留隊。對於有球迷在比賽期間唱歌並高呼口號，哥迪奥拿則表示球隊在港期間一切如常，而比賽亦在正常情況下進行，他亦指希望香港目前的情況能夠找到解決方法。