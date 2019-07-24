港大不敵職訓局　丁旨鋒重拾籃球火

Jordan Brand Invitational大專邀請賽今天（24日）上演種子組賽事。大專盃第八名的香港大學再遇名次賽對手職業訓練局，結果還是一樣。儘管第二節港大曾經追剩一分分差，最終還是以68：94不敵職訓局，錄得四戰全負。



射手滿營的職訓局，進攻重心如常落在外線，陳浩然、李梓鋒、劉家傑和楊首男點點開花。港大嘗試強闖禁區，卻遭遇嚴密補防，石皓賢奮力博取犯規，鄺錦昌和丁旨鋒分擔火力，首節落後11：16。鄺錦昌扛起進攻重任，多次在中遠距離起手，追到22：23。李梓鋒及時穩住局面，連取8分，加上楊瑞鴻轟進兩球三分，半場成功拉開到44：30。



換邊後職訓局透過無球跑動，維持外線攻勢，打出8：0的攻勢。即使籃球彈框而出，他們積極衝搶前場籃板，創造二次進攻機會。反觀鄺錦昌面對夾擊防守，隊友外圍手感低落，丁旨鋒轉攻內線，仍然被拉開超過30分。第四節湯桓籃下搶分，可惜略欠把握力。雙方隨後互相站上罰球線，最終職訓局94：68力挫港大，與香港教育大學同樣保持全勝。



賽後，港大進行了接近半小時的檢討，需要改善的地方更多，最急切是重新凝聚起來，「隊長平常在群組講戰術部署，都是自說自話，沒有人回應。賽前熱身只有一兩個人嗌，沒人和應。我們應該齊上齊落的。」丁旨鋒說。學界時期，他帶領聖若瑟英文中學獲得九龍區D2冠軍，精英賽闖進八強，中六轉校到漢華中學，執教的正正是港大教練翁金驊。「齊上齊落」，翁sir常常掛在嘴邊的四個字，為什麼當年學界做到，來到大專卻慢慢遺忘了？



「人大了，很多事情要兼顧。」就讀香港大學專業進修學院商科，當然期待成為大學生，戴上四方帽的一天。學業霸佔生活大部分時間，「但其實這些都是藉口，是我懶散了，幸好現在開始有點火。」港大以第八名結束大專盃，目前JBI四戰全敗，重拾心中那團火的原因，無非渴望進步。看著當年聖若瑟隊友鄺錦昌披上安保漢友球衣，踏足夢想的甲一舞台，他偶爾會後悔，「當年翁sir叫過我去漢友跟操，但我因為DSE拒絕了。再選一次，我想我會答應吧。」他笑了笑，過去沒法改變，唯有專注現在，「人生路漫漫長，不急於一時。升上大學後，全力以赴打球也可以。」