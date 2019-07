唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



國冠盃好戲陸續有來,今晚上海上演英超大戰,由曼聯硬撼熱刺,同時亦是「新舊普巴」大鬥法。



熱刺近年急速彈起,上季歷史性殺入歐聯決賽,今夏更斥重金簽入法國中場尼當比利,爭冠決心相當明顯,22歲的尼當比利被視為「新保羅普巴」,上場國冠盃贏祖雲達斯,這位法國中場表現光芒四射,證明熱刺花這筆錢物有所值。



曼聯季前熱身賽亦錄3連勝,不過保羅普巴表現並不突出,今場對住國家隊師弟,看來要加多兩錢肉緊,省靚自己的招牌。



