賽艇大師姐比賽家庭兩邊走　李嘉文愛要及時

香港划艇運動員李嘉文，曾為港5戰亞運，奪得3銀1銅佳績，2016年更上一層樓出戰里約奧運。能在這17年的運動員生涯中達成今天的成就，Carmen對家人、自身和社會均作出過不少犧牲，這則專訪將為讀者剖析她的心路歷程。



圖／文：黃雋謙



風光成績代價不菲



李嘉文出身自鶴佬人家庭，是3名弟妹的姊姊，因此自小便要充當「半個長輩」角色，驅使Carmen自覺要為家庭分擔責任：「我真係一個大家姐，係呢個環境培養到我今日咁，要幫輕屋企，減少媽咪負擔。」職業運動員要保持密集式訓練，亦要時常出外作賽，難免需要犧牲私人時間，作為傳統華人家庭中的長女，Carmen還需要背負着父母對其婚姻的期望：「媽咪想我成家立室，但係我同佢溝通過，有啲嘢係逼唔嚟，時機成熟就會自然發生。」



李嘉文15歲開展其划艇生涯，5度為港出戰亞運，摘得3銀1銅，更曾亮相奧運舞台，這些成就都是得來不易，代價可能是體力、光陰及意志。而對於萬事以家為先的「家姐」來說，她所失去的，便是陪伴家人的時光：「以前比較專注比賽，一年之中有一半時間都在外地，令我錯失咗好多同屋企人相處嘅時間。」外表堅強的Carmen談到爺爺最近80大壽時更一度哽咽：「早兩年我係完全唔知道爺爺年紀已經咁大，突然出現好多病痛。同時因為訓練同感情問題一齊發生，令我當時好失落，唔知點處理。」



突如其來的衝擊令Carmen情緒陷入低谷，但卻令她重新明白家人才是最重要，珍惜眼前人：「有時太專注做嘢，留意唔到身邊嘅人，但當發覺嘅時候已經太遲。」她希望，即使往後需要投入訓練，仍能從中抽出時間陪伴家人。事實上，划艇隊其他成員在專訪前幾天便已赴比利時準備比賽，但「家姐」特意向隊伍申請延遲出發，留守家中享受天倫時光。



怕醜妹學會表達己見



經歷半生運動員生涯，李嘉文坦言性格有很大轉變：「以前比較怕醜，依家多咗表達，同教練溝通先會令目標更明確，我比起其他隊友表達更多。」由當初一位不擅辭令的女孩子，搖身一變成為今天樂抒己見的前輩，Carmen認為，踏入職業生涯黃昏期，必須為後輩作榜樣，多分享經驗。為此，曾夥拍妹妹李婉賢出戰2016年奧運的李嘉文，將以再戰奧運為目標，希望藉此鼓勵年輕隊員要無時無刻力求上進。



飲水思源回饋社會及體壇



除全情投入划艇，Carmen更肩負起社會責任，導向年輕人正確價值觀，去年聯同其他香港運動員，包括兩代車神黃金寶、郭灝霆、體操跳馬王子石偉雄等，推出名為《運動員的雙道行》的書籍，希望藉分享運動點滴，寄語後輩懂得精益求精，全力向目標進發。



Carmen更深明飲水思源之道，親力親為回饋賽艇總會；去年9月超強颱風「山竹」襲港，位於火炭城門河畔的沙田賽艇中心嚴重受損，碼頭、艇倉、閘門以至水電設施均有不同程度損毀，需要籌集600萬元資金維修，李嘉文與妹妹李婉賢就曾響應中國香港賽艇協會發起的眾籌活動，合共捐出2萬元協助維修，以報答總會多年來的培育之恩，因為那裏可以說是她另一個「家」。





認識……李嘉文



出生日期：1986年11月28日



身高：1.68米 體重：59公斤



曾獲大型運動會獎牌：



女子輕量級單人銀牌（2006多哈亞運）



女子單人雙槳銀牌（2014仁川亞運）



女子輕量級單人雙槳銀牌（2014仁川亞運）



女子輕量級單人雙槳銅牌（2018巨港亞運）



女子輕量級單人銀牌（2009香港東亞運）



女子單人銅牌（2009香港東亞運）



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