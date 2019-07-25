港超聯　鄭兆聰：有信心再做好啲！

去季港超季軍冠忠南區周四（25日）正式開操，一眾職球員均有出席，除早前公布的9名新兵外，上季效力凱景的中堅劉穎笙亦有亮相，正式成為南區一員。據主席陳文俊透露球隊今季班費約1400至1500萬，來到「5年計畫」最後一年，「陳主席」表示︰「我哋都係好平常心去做呢件事，有（錦標）就最好，只不過係有就係一個bonus，完全冇壓力，唔會話冇錦標就唔搞。」



今季球隊在劉學銘、車潤秋、陸志豪、蘇沙、卡拉錫等主力球員離隊後，簽入陳肇鈞、查維斯、川瀬浩太、陳廣豪等球員作填補，主教練鄭兆聰明言：「希望可以好過上季，當然都係一個希望啦，但係我哋有信心可以再做好啲！」他又稱：「足球都要講際遇同運氣，之前4年聯賽都係一個中上嘅成績，我哋都希望可以攞到一個冠軍，等大家開心吓。」



球隊現時擁有上季3大「華人神射手」：夏志明、陳肇鈞、陳廣豪，同時亦有高美斯、查維斯、迪亞高，新季進攻線將具備更多「瓣數」，「Ricky Sir」指需要透過季前熱身賽來找出最佳組合。球隊守門員謝德謙、中場陳肇鈞、前鋒夏志明去季曾當選「最佳11人」，「Ricky Sir」期望他們能忘記過去：「我希望佢哋聰明，我都同所有攞獎嘅球員講忘記上季，因為你哋上季打得好先攞到獎，但係足球唔會講之前，係講今日同將來，所以我都同佢哋講今季要繼續攞獎，點樣可以再攞獎呢？就要勤力啲、飢渴感好啲！」



陣式方面，「Ricky Sir」依然屬意3中堅陣式，但他亦強調：「我個人理念唔係好信風格，淨係相信成績，如果輸咗波，咩風格都係假。香港算係好，有啲老闆有耐性，現代足球你輸咗3場就冇咩風格，最緊要係效率好，希望佢哋可以喺季初準備得好啲。」人腳方面，球隊6名外援已落實，並未有意羅致國援，但本地球員則仍有變數，「Ricky Sir」透露：「我哋未閂門嘅，暫時OK，多多一個本地球員都唔出奇嘅。」



球隊新季將採用旺角大球場作主場，並於下月初前往泰國集訓，期間將約戰泰超、泰乙球隊。