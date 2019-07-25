熱刺唔再做二奶　破紀錄買戴拿巴

熱刺一改「守財奴」作風，又準備重金買人，根據英國《每日郵報》爆料，熱刺已經同祖雲達斯展開會談，計劃以8000萬鎊收購祖記前鋒保羅戴巴拿，如果成交，將再次打破呢支倫敦勁旅史上最高轉會費紀錄。



熱刺上季冇買人，竟然打入歐聯決賽，可惜只屈局亞軍，球會開始心雄，力爭下屆捧盃，繼7月初以破球會轉會費紀錄嘅6500萬鎊，收購里昂中場尼當比利後，決定再大手筆增兵。



據悉，熱刺領隊普捷天奴希望簽入一位頂級前鋒，減少對哈利卡尼嘅依賴，事關呢位英格蘭射手上季大部分時間養傷，打亂晒球隊部署，而保羅戴巴拿啱晒普帥心水。



25歲嘅保羅戴巴拿曾經被譽為美斯嘅接班人，前季意甲射入22球，但上季C朗加盟祖記後，呢位阿根廷國腳失去正選，只有5球進帳，祖記亦有意出售佢。



根據德國媒體《轉會市場》估計，保羅戴巴拿身價為7650萬鎊，熱刺願意開出8000萬鎊轉會費，好大機會令祖記放人。



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