【東體爭議】反骨佐真奴　為上位同恩師割席

車路士炒咗領隊沙利，改由林柏特執教之後，全世界都以為沙利「契仔」佐真奴費路會一齊被踢走，點知呢位27歲意大利國腳依家反而成為「林伯」愛將，佢更加同恩師割席，聲稱一直以來同沙利只係上司下屬關係，並唔係朋友。



沙利上季成為車仔領隊後，立即由拿玻里帶埋佐真奴費路過檔，並將佢列為必然正選，甚至要另一位中場主力尼高路簡迪轉換位置。佐真奴費路表現備受批評之下，沙利仍然重用佢，估唔到佢依家竟然同沙利割席。



佐真奴費路話：「沙利係我嘅教練，並唔係朋友，我哋一齊共事過4年，但依家係新一頁開始，我同車路士仲有4年合約，好期待繼續為球隊付出。」



佐真奴費路同沙利劃清界線之餘，仲勁擦林柏特鞋：「以前只有我一個防中，依家有兩個，我好喜歡現時陣式，令我有更多發揮空間。」



身為中場大腦角色嘅佐真奴費路上季踢37場英超，1次助攻都冇，但上場國冠盃對巴塞隆拿，佢有1次助攻，協助車仔贏2:1，似乎林柏特真係比沙利更加識運用佐真奴費路。



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