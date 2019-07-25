東方龍獅背水一戰　誓淋熄泰那火熱手感

東方龍獅和永倫明晚(周五)率先進行季軍戰Game 2。東方龍獅和許勝不許敗的情況下，誓必傾力一拼。永倫日前憑藉泰那狂轟九球三分，獨取61分，刷新甲一生涯個人單場得分紀錄，險勝東方龍獅先取首局。今場能否延續整季火熱狀態，帶領球隊奪得季軍成為焦點。（on.cc東網周五晚7時直播/ 東方龍獅facebook專頁 Eastern Long Lions Basketball Team同步直播）



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東方龍獅傷患困擾不斷，繼艾利諾遭遇膝傷後，徐遠成近日完成膝部手術，需要休養大約一個月，加上蕭鍵勳前往CBA選秀，令內線兵源更加捉襟見肘。藍軍特意招攬前年遠赴加拿大升學、身高2米08的馬港燊加盟，力抗賀斯福和方誠義組合。初登甲一舞台，馬港燊表現絕不失禮，第二節後備入替，連續在籃底和中距離建功。



不過比賽鎂光燈屬於最強外援泰那，上半場轟進七球三分貢獻46分，帶領永倫大幅拋離對手。不過東方龍獅小球陣容發揮威力，李琪、陳兆榮、劉子禮等射手點點開花，加上吳松峻和楊睿騏貼身防守泰那，成功減少他的出手機會，最終僅敗100：105。三場兩勝賽制次回合，東方龍獅背水一戰，必須找到限制泰那的方法，同時內線球員鄧志恒和馬港燊也要避免犯規，憤防禁區出現「中空」。



