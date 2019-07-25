南華15連勝氣勢勁　滿貫望費格遜回歸求破局

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

https://tv.on.cc/sportlive/



甲一籃球聯賽明晚(周五)在灣仔伊利沙伯體育館上演總決賽第二回合。五場三勝賽制的首仗，滿貫全華班陣容打出驚喜表現，上半場稍稍領先南華，但雙衛羅意庭和蔡再懃及時挺身而出，捍衛球季不敗紀錄，取得關鍵首勝。為免夜長夢多，南華必定全力出擊。而滿貫洋將費格遜仍然飽受腸胃炎困擾，未知能否復出，其餘球員超水準發揮，才有望扳平局數（東網睇體周五8:40PM直播／滿貫籃球隊及SCAA Basketball Facebook同步直播）。



總決賽開始前，滿貫王牌外援費格遜食物中毒入院，反而激勵本土球員士氣。綠衫軍中遠距離投籃向來準繩，張偉康和歐陽維江迅速入局。後者過往以防守大鎖見稱，近年活躍於進攻端，但看家本領沒有生疏，多次干擾對方傳球，貼身防守讓對位的蔡再懃頗為吃力。內線方面，滿貫採用吳家麒和楊文綱，力抗「雙塔」惠龍兒和朱亮。儘管整體實力存在距離，但兩人積極捍衛籃板，成為上半場咬緊比分的關鍵。



反觀南華相對慢熱，過早累積滿隊犯也令防守變得綁手綁腳，靠著惠龍兒和陳張敏強闖禁區追分。此舉非常湊效，換邊後吳家麒錄得四犯，楊文綱更加犯滿畢業。後備入替的王祐天多次籃下起手被擋，反而為南華製造反擊快攻機會。反擊快攻，正正是這場比賽勝負關鍵。滿貫球員體能下滑，面對緊迫防守頻頻失誤。南華藉對方失誤得分高達22分，是滿貫這項數據（11分）的兩倍。籃板王費格遜缺陣，也讓南華搶下48籃板，不斷透過快速推進和傳導反擊。而說到關鍵先生，不得不提蔡再懃。上半場僅得6分，第三節尾段起內外開弓，轟進四記三分球，一口氣拉開超過20分分差，最終帶領球隊76：57力挫滿貫。



銀牌至今，南華十五戰全勝紀錄傲視聯盟，正如滿貫教練呂楚威所說，即使費格遜在陣，球隊也沒有十足把握。據悉費格遜尚未完全康復，未知能否復出力挽狂瀾，其餘球員必須超水準發揮，才有望扳平局數，避免陷入0：2的絕境。

