反晒面！阿仙奴咁樣對哥斯尼

阿仙奴功勳英雄哥斯尼早前因為續約去留問題，拒絕隨隊去美國參與季前集訓，只可惜佢留低英國期間，轉會離隊一事仍未見進展。直到「兵工廠」大軍近日已經返到嚟倫敦，但哥斯尼都仲係要跟隨U23操練，事關領隊艾美尼話明，唔會再畀機會佢呀！



話說哥斯尼本身同「兵工廠」仲有一年約，佢本來想球會用原有薪酬續約，但球會就想逼佢減薪續約，呢位法國老將梗係唔肯啦！雙方傾唔掂數，將佢賣走都係解決辦法，只係哥斯尼以為自己對球會有功，想免費離隊，但阿仙奴卻幫佢標價1,000萬鎊，極之趕客，結果咪出現哥斯尼拒絕赴美參加季前賽嘅情況囉！



當阿仙奴喺美國期間，哥斯尼一直被勒令要跟隨U23青年軍操練，只係冇諗到，家陣當成隊一隊返到嚟，艾美利都係拒絕畀佢歸隊啫！艾美利話：「當佢決定唔同大家一齊去美國，件事就只有一個辦法，無論對佢定對球會嚟講，都係一樣。我好尊重佢，但佢都有自己責任。喺我計劃入面，我只想同嗰啲肯留隊嘅球員合作。」據知，阿仙奴嚟緊會派人同哥斯尼經理人會面，一旦傾唔掂數，哥斯尼甚至打算會向法庭控告阿仙奴添！至於依家，暫時有法甲波爾多對哥斯尼提出咗一份3年合約，問題係佢哋唔想畀轉會費，都係幫唔到手囉！



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