問你點估到？今季英超轉會大戶係佢哋

暑假都開始咗段日子，距離新季英超開波都唔係淨番好耐，各支球隊都全力進行軍備競賽，鬥買人增兵，不過問你幾多次都好，你哋未必估得到，截到現時為止，使咗最多轉會費嘅竟然係新升班嘅阿士東維拉！



重返英超嘅維拉，近日宣布簽入埃及國腳馬莫特查斯古特，呢位英超金靴射手穆罕默德沙拿嘅國家隊好隊友，身價據報係875萬鎊，聽落唔算貴，但原來已經係維拉今夏買入嘅第9個新兵，佢哋喺轉會市場投入已經超過1億鎊喇！



現年24歲嘅馬莫特查斯古特，上季喺土超搵食效力卡斯帕薩，全季為球隊上陣38場，射入9球同有10次助攻。國家隊方面，佢都係埃及嘅必然正選，舊年嘅俄羅斯世盃同今年嘅非國盃佢都有份踢，其中早前結束嘅非國盃，佢上陣4場入1球，表現唔差。



睇番依家個英超轉會費投資榜，維拉排頭之後，就到曼市雙雄，睇怕只要曼聯簽到後衞同中場之後，應該有望爬番上頭。不過點都好，維拉新季爭取佳績決心，都係毋庸置疑。



英超今夏轉會支出表



排名/球隊 投資(鎊)

1/阿士東維拉 1.1億

2/曼城 8,100萬

3/曼聯 6,500萬

4/熱刺 6,400萬

5/狼隊 4,600萬

6/車路士 4,000萬

7/阿仙奴 600萬

8/利物浦 200萬



*截止2019年7月24日



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