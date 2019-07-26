友賽打出火　普捷天奴向曼聯耍冧

英超雙雄熱刺同曼聯尋晚喺上海進行國冠盃大戰，結果場波由曼聯險勝2比1。雖然比賽過程精彩，但同樣係極具火藥味，包括熱刺嘅穆沙施素高曾經狠狠一腳踩落曼聯新兵丹尼爾占士，迪利阿里早段又曾因為兩次粗野犯規領黃，其餘仲有熱刺嘅坦根加同曼聯嘅安達斯彭利拿都有被罰牌，賽後熱刺領隊普捷天奴都勁唔好意思，公開向曼聯作客道歉。



普捷天奴話：「老實講，我對場波某啲情況真係好困擾同唔開心，呢場只不過係友誼賽嘛！當你好攰同覺得好熱，有時你會（攔截）出錯同遲出腳，我代表我班球員向曼聯道歉。」不過，普帥同時對「紅魔鬼」冇自我反省有多少不滿：「下半場佢哋都有還擊，我好擔心，如果季前就有人受傷就唔多好囉！」



至於曼聯領隊蘇斯克查反而唔太介意：「對於嗰啲攔截我並無不安，我只係擔心受傷，好彩冇受傷。我哋都有踢到人，唔係淨係被踢。」不過曼聯今場有中堅艾歷拜利膝傷被抬離場，未知要抖幾耐，都咪話唔擔心。



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