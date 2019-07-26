熱刺野獸飛剷　狂踩曼聯新傑斯

熱刺同曼聯剛於上海踢熱身賽，雖然呢場只係季前友誼賽，但氣氛絕不友誼，其中熱刺中場穆沙施素高，更好似食咗火藥一樣，係咁追住紅魔翼鋒新將丹尼爾占士，除咗飛剷踢中腳外，仲於角球旗附近先從後踢死腳、趁占士跌低後踩中後者隻手，搞到雙方球員幾乎開拖！



兩軍非常熟路，而且又英超Big 4對手，呢次季前交鋒勁有火藥味，而施素高就係當中藥引，令比賽場面勁火爆。其中一次占士於禁區邊欲推入禁區，施素高側面飛剷完完全全踢中該位21歲威爾斯國腳，而且好礙眼。



之後一次占士於進攻左路發難，施素高如狼似虎殺到，先於後面踢占士死腳，占士即刻被跌到仆低，施素高跟手再用左腳有意無意踩中占士隻手，搞到雙方球員勁躁，好彩最後冇發生不愉快場面。



賽後蘇斯克查表示：「我當然希望對手於熱身賽中不作粗暴攔截，但我好欣賞占士戰意，雖然對手出腳兇狠，但佢毫無畏懼，一直全心全意比賽。其實占士速出腳真係好快，對手跌中佢可能都唔係有意。」



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。