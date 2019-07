美國馬德里打吡　久保好睇過夏薩特

國冠盃上演勁多同國打吡戰,剛啱睇過祖雲達斯對國米、曼聯對熱刺,聽朝早又有場重量級打吡戰上演,皇家馬德里於美國大戰馬體會。皇馬之前2場賽事,分別輸畀拜仁,之後於法定時間又打和阿仙奴,上仗更有馬高阿辛斯奧斷十字韌帶,似乎頭頭碰着黑喎。



今夏以1億歐元由車路士「上艦」嘅夏薩特,剛加盟表現一般,呢名比利時國腳有啲未收身,睇嚟仲要時間操起狀態。夏神既然暫時冇乜嘢睇,好彩皇馬仲有久保健英喺度,日本美斯來季會踢皇馬青年軍,依家有得於一隊上陣,一定秒秒鐘搏命,想睇佢對住馬體會防線有冇計,梗係要睇直播啦。



直播表

周六7:30am 國冠盃 皇家馬德里 Vs 馬德里體育會

無綫 myTV Gold

周六7:30am 美職 紐約城 Vs 肯薩斯體育會

now 639、有線655、615台、無綫 myTV Gold

周六10:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 阿特蘭大聯

now 638、有線654、614台、無綫 myTV Gold



立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。