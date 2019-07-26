奧燒慘被追斬　阿仙奴隊友勇武大戰刀手！

數名電單車持刀劫匪，光天化日之下打阿仙奴球星奧斯爾主意，隊友哥拉辛拿斯赤手空拳勇退亡命之徒！剛於美國踢完熱身賽嘅2名兵工廠球星，於英國時間周四5點於北倫敦遭數架電單車尾隨緊纏，奧斯爾於路中心停車拔足狂奔暱入餐廳。哥拉辛拿斯則跳出車廂嚇走2名劫匪堅勇悍，廠迷肯定睇到一身冷汗！



事件發生於下晝近黃昏時段，當時仲係日頭白白，但幾名賊人瞄準奧斯爾架車窮追不捨。奧斯爾之後駛到佢去開嘅土耳其餐廳附近，於路中心急剎停車，繼而跳出車廂狂跑逃生，劫匪亦持刀緊追上去，好彩奧斯爾最終成功跑入餐廳，匪徒膽生毛仲未想走，要到餐廳職員追出嚟，匪徒先揸電單車離開。



另一邊廂，另外2名劫匪想爆入奧斯爾架車度，雖然佢2個都有刀在手，但哥拉辛拿斯驚都未驚過，跳出車廂想同匪徒死過，劫匪見佢高大威猛又來勢洶洶，最終即時走夾唔抖。從片段所見，哥拉辛拿斯真係好勇敢；但咁樣搵條命搏，堅分分鐘出事。



據當時目擊者所講，佢見到奧斯爾狂跑逃生：「如果畀嗰個蒙面劫匪捉到，奧斯爾唔知會有咩後果，佢當時個樣勁驚，好彩走得切入餐廳。」最後奧斯爾同哥拉辛拿斯都冇受傷，向警方錄完口供後就離開。



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