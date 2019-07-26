拒絕熱刺！法國天才隨施巴路斯入廠

阿仙奴一係唔簽，一簽就打孖上。兵工廠好事成雙，先成功於皇馬借入中場丹尼施巴路斯1季，新季佢會着上8號沒衫，成為艾朗藍斯接班人；另外聖伊天中堅威廉沙列巴，亦宣布以2700萬鎊入廠。沙列巴於今個轉會窗成搶手貨，兵工廠死敵熱刺都有意收購，但最後沙列巴棄刺投廠，廠迷肯定爽爆。



西班牙年輕國腳施巴路斯，天份毋庸置疑，不過於皇馬卻未受施丹重用，故今夏決定以外借身份離隊尋求上陣機會。今年22歲嘅施巴路斯創造力強，相信對阿仙奴中場極有作用。施巴路斯表示：「我加盟主要原因係艾美利。佢來自西班牙，對我非常熟悉，我對佢好有信心。我好希望可以幫到阿仙奴，亦深信艾美利可以令我變得更好。」阿仙奴今次借用施巴路斯，需畀借用費及負擔其人工。



而今年18歲嘅沙列巴潛質優厚，向兵工廠官網解釋點解拒絕熱刺：「我由細到大都於歐聯睇到阿仙奴表現，呢個球會嘅歷史勁過熱刺。另外好多法國球員都喺兵工廠取得成功，所以我選擇加盟阿仙奴。」沙列巴加盟後，隨即被借返聖伊天1季，將於20/21年球季先正式為兵工廠上陣。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。