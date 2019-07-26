【特稿】患難見真情！哥拉辛拿斯堅係好兄弟

英超周五(26號)爆出「追殺奧斯爾」震撼事件，呢位德國球星全靠隊友哥拉辛拿斯英勇抗敵，最終得以全身而退，驚險片段曝光之後，網民大讚哥拉辛拿斯夠勇武兼夠義氣。其實，波斯尼亞國腳哥拉辛拿斯同奧斯爾一向情同手足，今次事件更加係患難見真情。



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現年26歲嘅哥拉辛拿斯，同奧斯爾一樣係喺史浩克04青年軍出身，雖然哥拉辛拿斯加入史浩克04嗰陣，奧斯爾已經踢緊皇家馬德里，但其實兩人喺德國生活嗰陣時已經認識，而且大家都係信奉伊斯蘭教，自然更加投契。2年前哥拉辛拿斯加盟阿仙奴，佢哋做埋隊友之後就更加Friend底。



今年夏天，奧斯爾同女伴Amine Gulse拉埋天窗，婚禮入面唯一有份出席嘅球員就係哥拉辛拿斯，哥拉辛拿斯新婚老婆Jana，更加同Amine Gulse着埋同一個設計師設計嘅婚紗合照，可見兩對新人私底下係幾咁熟絡。



哥拉辛拿斯今次英勇保護級兄弟大受讚賞，事實上佢本身就係一個「勇武派」，球場上綽號叫「坦克」、「毀滅者」，雲格2年前簽佢嗰陣就形容哥拉辛拿斯「係我見過最強壯嘅球員」，連哥拉辛拿斯老竇都話囝囝有巴爾幹戰鬥民族DNA，班暴徙今次遇著佢算唔好彩！



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