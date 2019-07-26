港超聯　香港飛馬友賽挫ALL BLACK FC

港超球隊香港飛馬周五（26日）上午假九龍仔公園，跟業餘球隊ALL BLACK FC進行季前熱身賽，並以4比1大勝對手。



今場友賽分3節進行，每節為30分鐘，而正選11人則有陳曉鋒、米高加斯洛、馬高斯及陳柏衡等新加盟球員在陣。飛馬在第一節便連入兩球，開賽10分鐘有陳肇麒接應佐佐木周右路橫傳先開紀錄，而佐佐木周則接應陳柏衡左路傳送射成2比0。在第二節作出不少輪換後，ALL BLACK一度將比數拉近至2比1，不過飛馬到第三節尾段則有後備上陣的李藹軒連入兩球，將比數改寫為4比1完場。



飛馬主教練文彼得於賽後表示，球隊開操至今已有3周的時間，一直都以催谷體能為主，而今仗則希望試驗陣式，例如後防策劃進攻方面，雖然表現未算是特別好，但尚算合格，期望之後能夠有所改善，球隊將於下周五（8月2日）假九龍灣公園與愉園拍跳。另外，「文總」亦證實球隊跟東方龍獅達成協議，借用中場姚浩明1年，不過由於他剛開始參與球隊操練，因此沒有安排他在比賽上陣。「姚明」則表示在與東方的教練團研究過後，認為外借能夠確保較多出場機會，再加上之前在效力夢想駿其時合作過的飛馬助教朱偉霖，也曾嘗試過將他帶來飛馬，結果最後便促成了今次的決定。港隊教練麥柏倫有前來觀戰，不過到賽事中段便離場趕往觀看同日冠忠南區對愉園的友賽。