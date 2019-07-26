港超聯　冠忠南區友賽小勝愉園2比1

港超球隊冠忠南區與愉園周五（26日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行熱身賽，南區於上半場初段憑高美斯的入球先開紀錄，及後愉園雖有試腳前鋒加維蘭扳平，但南區亦有夏志明替球隊增添紀錄，最終南區以2比1擊敗愉園。



賽後冠忠南區主教練鄭兆聰表示：「第一場波我覺得新兵融入得OK，最緊要係睇到佢哋有合作嘅心，因為我哋要踢整體，上半場大家踢得幾好，失球雖然係我哋誤傳，我哋會喺防守上面執一執，但整體都滿意球員表現。」他又指球隊正選11人仍須待泰國集訓後才能落實。新兵陳肇鈞（Philip）在下半場曾串演左翼，問及Philip在該位置的表現時，「Ricky Sir」未有正面回應，笑言：「我會擺Philip去佢最舒服嘅位置！」



至於愉園主教練鮑家耀則稱球員在速度、身型、體能等方面與超聯球隊差距大，現時只操練兩周便約友誼賽全因渴望觀察試腳外援。「鮑Sir」亦指對球員表現感滿意，希望球員在多場友誼賽後能適應超聯球員的速度。試腳外援加維蘭今仗為球隊建功，「鮑Sir」明言：「佢平時操練都有水準畀我哋睇到，今場入咗1球提升到佢簽約嘅機會，呢樣嘢要同高層再商量。」另外，去季效力夢想FC的北村祝和朱偉鈞目前正跟隨愉園操練，今仗亦有替「快活谷」上陣，「鮑Sir」透露兩人並未簽約，仍在觀察中。