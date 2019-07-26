長友佑都離地菜譜　食咗夫妻和睦？

超人係食出嚟嘅，但唔係食酸梅乾！日本國腳長友佑都成32歲人，一樣跑得、熬得耐力過人，原來佢近年奉行一種「生酮飲食法」，仲出埋書教人點樣食到夫妻恩愛添。



乜嘢係「生酮飲食法」唔作詳細介紹，按長友佑都嘅講法就係，每日飲食以攝入優質脂肪同蛋白質為主，樣樣都有一定指標，好似佢咁，1日3餐攝入約180克蛋白質，糖分係120克左右，脂肪就200克咁上下，3者比例約為3：3：4。



講完呢啲未必有幾多人明白係乜，簡單啲講其實不外食魚，肉同蔬菜，只不過食物質量就好講究嘞。魚係食沙甸魚、竹莢魚、鯖魚、鱸魚、比目魚、金槍魚同鰹魚等，肉類就係喺良好環境養殖嘅牛肉，雞肉同豬肉喎。以長友佑都某一餐嘅餐單為例，第一道係通心粉配多種蔬菜；第二道carpaccio生牛肉片或者魚；第三道係烤豬肉沙律；第四道係三文魚燴飯。



長友佑都話以前踢意甲，成日肌肉受傷，幾年前跟咗呢種食法，唔只強身健體，減少受傷，傷咗都比過往康復得快啲，仲可以夫妻和睦喎，十足寶藥黨嘅口吻。至於點解會夫妻恩愛啲，長友冇解釋，可能係老公身體好咗啩。話時話，可以咁食法，家境一定唔差，兩公婆為錢嘈交嘅機會，一定比普通家庭少好多啦。



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